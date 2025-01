Incubo blackout, la città resta al buio 

Incubo blackout ad Assemini. È stato un 2024 da dimenticare quello che i residenti hanno documentato con continui post di denuncia lanciati sui social, esasperati per la frequente mancanza di energia elettrica.

La “tregua”, iniziata il 26 dicembre, è stata bruscamente interrotta mercoledì con una nuova interruzione in via XX Settembre e nelle strade limitrofe: «Possibile che la corrente manchi ancora all’inizio del nuovo anno?», si è chiesto sui social Gabriele Sondrio.

A lui risponde E-distribuzione: «In merito ad alcuni stacchi di energia elettrica occorsi il giorno 7 gennaio in via XX settembre precisiamo che si è trattato di un guasto su una linea di bassa tensione. I nostri tecnici sono intervenuti subito e sono state necessarie alcune prove per individuare finalmente l’esatto punto di guasto e quindi rialimentare le utenze con un altra linea. L’indomani abbiamo inoltre operato per risolvere definitivamente la problematica».

Avvisi e sorprese

Per le interruzioni programmate gli avvisi che indicano data e ora vengono affissi, di norma, nei lampioni pubblici. Tuttavia la maggior parte delle recenti sospensioni di erogazione del servizio sono avvenute a sorpresa per guasti improvvisi alla linea elettrica.

Se da una parte c’è comprensione e pazienza, dall’altra l’esasperazione ha iniziato a farsi largo tra gli asseminesi costretti a trascorrere svariate ore consecutive, se non intere giornate, senza un servizio essenziale. Cosa che si è verificata anche durante le festività. «Prima di Natale per almeno dieci giorni di fila - ha raccontato Matteo Milìa - la corrente andava e veniva in continuazione e la notte della vigilia, in varie zone, alcune famiglie non hanno potuto preparare neanche il cenone». E in altre strade, compresa via Cagliari, è mancata pure il giorno di Natale: «Vergognoso, una barzelletta - ha dichiarato Enrico Mascia - hanno previsto la riparazione per le 22,30 in via Principe di Piemonte».

I lavori

Intanto ieri un nuovo avviso ha informato gli abitanti di alcune vie, tra le quali via Marconi, che il 13 gennaio dalle 9 alle 16 i lavori negli impianti elettrici faranno mancare la corrente: «I distacchi programmati - fanno sapere dall’azienda - sono legati agli importanti lavori che E-Distribuzione sta realizzando ad Assemini per il miglioramento della qualità del servizio elettrico e al potenziamento della capacità della rete al servizio dei cittadini».

E chissà se nei prossimi mesi gli avvisi saranno frequenti, considerato che la Città Metropolitana, su richiesta di E-distribuzione, ha indetto una conferenza di servizio con tutti gli Enti interessati (Comune di Assemini compreso), in vista dell’installazione di una nuova tratta. La linea, con cavo interrato a media tensione, sarà compresa tra l’incrocio delle vie Bacaredda e Asproni e piazza Don Bosco, passando per via Roma.

RIPRODUZIONE RISERVATA