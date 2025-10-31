VaiOnline
Tortolì.
01 novembre 2025 alle 00:25

Incubo alluvione, lavori sul rio Is Abis 

Di frequente la zona di Baugerbu, a nord della cittadina, è finita sott’acqua in occasione di temporali. Allagamenti dovuti principalmente all’insufficienza idraulica degli attraversamenti presenti nella parte a valle del Rio Is Abis. Ossia, l’acqua non scorre in modo regolare. Secondo i tecnici, gli stessi attraversamenti risultano di sezione ridotta e impostati a quota inferiore rispetto agli argini. Condizioni che riducono la capacità di deflusso del canale, limitando la protezione di quella parte dell’abitato.

Benché a oggi lo stato di conservazione dei manufatti appaia buono, fatto salvo per alcuni punti in cui appare evidente il segno di locali dissesti delle sponde, il Comune vuole potenziare la sicurezza dell’area apportando correttivi che evitino futuri allagamenti. «L’intervento nel suo complesso - spiegano dal Comune - è volto al superamento delle criticità idrauliche dovute all’insufficienza idraulica di diversi tratti del Rio Is Abis. L’obiettivo è migliorare e ripristinare la funzionalità idraulica del corso d’acqua. Gli interventi prevedono il rifacimento dei manufatti, il rivestimento e il sovralzo delle sezioni di canale anche mediante opere di ingegneria naturalistica in continuità con le presenti, rivestendo le sponde con l’utilizzo di gabbioni metallici».

Nei giorni scorsi l’ente ha approvato il progetto esecutivo che annuncia una spesa di 1,4 milioni di euro. Risorse da reperire per un intervento che ha avuto un preambolo lo scorso anno. «Quell’intervento, finanziato dal ministero, è in itinere ed è prossimo alla conclusione», precisano dal palazzo di via Garibaldi.

