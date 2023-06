Incubo alluvione a Fluminaggiore e Buggerru 

Strade e case allagate, fiumi esondati, un chiosco distrutto dalla furia del rio Mannu, viabilità rurale da rifare e tanta paura ieri mattina a Fluminimaggiore e Buggerru, dove si è abbattuto un violento e intenso temporale. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per le persone, ma i danni sono ingenti. Soltanto oggi si potrà fare una prima stima, ma nei due paesi sono pronti a chiedere lo stato di calamità naturale.

Il maltempo

L’allarme scatta poco dopo le 9 del mattino. La pioggia cade incessante su Fluminimaggiore. Esondano subito il rio San Giovanni e il rio Billittu nella zona di Su Delegau. Nel giro di pochi minuti iniziano i problemi in via Vittorio Emanuele. La strada si allaga. L’acqua minaccia le case e invade il tratto della Statale 128 che attraversa il paese. I cittadini si mobilitano. Interviene subito la protezione civile, poi arrivano vigili del fuoco e forze dell’ordine. Il sindaco Paolo Sanna dispone l’intervento dei mezzi del Comune. «Il paese ha vissuto momenti di grande paura - afferma il primo cittadino – fortunatamente siamo riusciti a scongiurare il peggio. Chiederemo lo stato di calamità naturale. Dobbiamo ancora stimare i danni». Al Comune sono arrivate decine di segnalazioni dai cittadini e dagli allevatori. «La viabilità rurale – spiega Nando Pellegrini, assessore comunale all’Agricoltura – ha subìto danni gravissimi. Chiederemo subito l’intervento della Regione». Ieri è stata creata una barriera per evitare altre esondazioni del rio San Giovanni. «Ci sono in programma dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico – spiega Marco Cau, assessore comunale ai Lavori pubblici – chiederemo le autorizzazioni, per far partire quanto prima i lavori e mettere in sicurezza il territorio».

Buggerru e Sant’Antioco

Momenti di apprensione anche a Buggerru nella spiaggia di Portixeddu nella foce del rio Mannu. La violenza dell’acqua ha spazzato via un chiosco. Sempre nel Sulcis il maltempo ha creato disagi a Sant’Antioco dove è stata chiusa al traffico via Nazionale. A Iglesias il sindaco ha convocato il Coc (centro operativo comunale) per monitorare la situazione a Nebida.

Medio Campidano

Qualche decina di minuti di pioggia battente e le strade interne, nella parte più bassa dell’abitato di Serramanna, si sono allagate. È successo (e non è o la prima volta) ieri mattina quando l’acquazzone annunciato dall’allerta meteo ha causato l’inondazione, tra le altre, di via Torino, la strada che dalla centrale piazza del Popolo porta verso la ferrovia. Rappresenta che una delle evidenze (via Serra e via Della Rinascita altri due punti critici) della fragilità idraulica della rete viaria cittadina. Via Torino sott’acqua, quindi: una situazione che stride col cantiere (che riguarda la sistemazione della cunetta centrale per la raccolta delle acque bianche) ancora in atto voluto dall’esecutivo del sindaco Gabriele Littera proprio con l’intento di migliorare il deflusso delle acque piovane. I lavori, che secondo programma dovrebbero concludersi il 30 giugno prossimo, sono ancora in corso ma se il buongiorno si vede dal mattino le premesse non sono delle migliori, e i 20 centimetri d’acqua di ieri mattina hanno spaventato i residenti.

Marmilla

In Marmilla la situazione più critica è stata registrata a Lunamatrona dove le infiltrazioni d'acqua dal soffitto hanno determinato la chiusura della scuola materna in via Sant'Elia. «Per domani ho disposto un’ordinanza di chiusura per verificare la situazione nell’immobile», dice il sindaco Italo Carrucciu. In paese, ci sono state anche infiltrazioni in uno scantinato privato, che si ripetono ogni volta che piove. «È necessario un approfondimento per capire e risolvere il problema una volta per tutte», continua il sindaco. Nella strada per Villanovaforru, in via Tuveri, davanti a un pub e al parco giochi in via Garibaldi, le strade erano come fiumi a causa di qualche tombino saltato. In alcuni tratti vicino a un bar sono stati trasportati dalla furia delle acque anche i cestini della spazzatura. Allagamenti pure in prossimità dell’edicola. Disagi hanno interessato poi la zona bassa del paese, ma dopo qualche ora tutto si è risolto senza danni a persone o cose.

I cittadini di Lunamatrona sono preoccupati per il melone coltivato all’asciutto. Anche da altre zone della Marmilla (Las Plassas e Turri) c’è preoccupazione per le colture di grano, orzo e per il foraggio ancora da sfalciare.

