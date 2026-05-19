Incubo Alcaraz, rinuncia anche a Wimbledon 

Una rinuncia dolorosa e soprattutto preoccupante. Carlos Alcaraz ieri ha annunciato sul proprio profilo Instagram: «La mia guarigione sta procedendo bene e mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronta per gareggiare, motivo per cui devo ritirarmi dai tornei sull'erba del Queen's e di Wimbledon». Al di là dei punti che non potrà difendere rispetto alla scorsa stagione, c’è il dispiacere di una rinuncia a «due tornei davvero speciali per me e mi mancheranno molto. Continueremo ad allenarci per tornare il prima possibile».

Il tennista spagnolo soffre di un problema al polso destro, la cui diagnosi precisa non é stata rivelata per motivi di privacy. Dopo aver perso la finale di Montecarlo contro Jannik SInner, Alcaraz era stato costretto a ritirarsi dal torneo di Barcellona a metà aprile, ammettendo di aver sottovalutato il dolore nel match vinto agevolmente contro Virtanen, l’ultimo giocato a tutt’oggi. Sinner ha invece annunciato che, dopo il Roland Garros, non giocherà alcun torneo sull'erba (di solito c’era Halle) in avvicinamento a Wimbledon, dove difenderà il titolo del 2026.

Amburgo agrodolce

L'Atp 500, sulla terra tedesca di Amburgo, perde subito il campione uscente, Flavio Cobolli. L’azzurro campione in carica ha perso contro il peruviano Ignacio Buse (numero 57 al mondo) con il punteggio di 6-2, 7-5.

Le buone notizie per l’Italia arrivano da Luciano Darderi avanza al secondo turno nel torneo Atp 500 di Amburgo. Sulla terra l'azzurro n.16 del mondo ha eliminato all'esordio l'argentino Roman Andres Burruchaga (n. 66) col punteggio di 6-3 7-6(4). Negli ottavi di finale, la testa di serie n.7 del tabellone se la vedrà contro il tedesco Yannick Hanfmann (n.55).

Qualificazioni a Parigi

Intanto proseguono a Parigi le qualificazioni per il Roland Garros. ieri hanno passato il primo turno Gianluca Cadenasso (grande sorpresa del torneo di Cagliari) contro il britannico Brody, e Francesco Maestrelli contro il nipponico Noguchi; fuori Lorenzo Giustino per mano del francese Jacquet. Tra le donne avanti Lucrezia Stefanini (6-4, 7-5 a Charaeva) e Lucia Bronzetti (6-2, 4-6, 7-6 a Lepchenko), fuori Nuria Brancaccio.

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