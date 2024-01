Incubo al Pronto soccorso di Olbia: l’attesa dura 24 ore 

La situazione del Pronto soccorso di Olbia è stato segnalata alla Prefettura di Sassari e alla Procura di Tempio. I sindacati confederali del personale sanitario e tutte le sigle autonome sono da mesi in stato di agitazione. Di fatto la struttura può contare soltanto su due specialisti in pianta stabile ed è prossima al collasso. Sono sempre più frequenti i trasferimenti nel Pronto soccorso di Sassari. Ormai entrare nel reparto delle emergenze dell’ospedale Giovanni Paolo II significa vivere una esperienza traumatica. Lo ha raccontato e documentato sui social una paziente olbiese, Rosella Satta, presa in carico dal Pronto soccorso alle 17 del 4 gennaio e uscita dal reparto 24 ore dopo.

I disagi

«All’inferno, andata e ritorno. ll medico curante mi manda al Pronto soccorso per le complicazioni di una influenza. Il male più grande è la malasanità. Infermieri, medici e oss che corrono e iniziano l’anamnesi, registrando i pazienti e i parametri di pressione, saturazione, elettrocardiogramma, prelievi sanguigni. Io vengo indirizzata in una sorta di magazzino deposito adibito ad ambulatorio Covid. Sotto ossigeno, sono seduta su una sedia di plastica tra apparecchi palesemente accatastati, cuscini, un armadietto di presidi medici con un anta rotta. Vicino a me c’è un anziano di 92 anni, è lì dalle 10 del mattino, seduto su una sedia con i mastelli della spazzatura a fianco. Un incubo, caldo assurdo, manca l’aria. Cerco di non farmi prendere dall'ansia, ma la febbre alta mi crea disagio e fame d’aria. Il signore anziano depone le armi, firma e torna a casa».

Niente brandina

Per Rosella Satta i problemi si aggravano quando domanda di potersi sdraiare: «Chiedo cortesemente di poter utilizzare la brandina, non riesco più a stare seduta a causa dei dolori. Mi viene risposto che non è possibile perché il lettino serve per le persone anziane. Pensavo di morire, si erano fatte le 23.30 circa, avrei voluto sbattere la testa al muro per sentire un dolore più forte dell’umiliazione. Dopo il cambio turno, entra un infermiere e timidamente dico che sto male e avrei bisogno di distendermi. Subito appronta il lettino del dopoguerra con l’imbottitura sgonfia. Arrivano le 3 e un medico dalla faccia stravolta per la stanchezza viene accompagnato al mio capezzale da un’infermiera. Alle 7 mi dicono che c’è un lieve versamento pericardico. Finalmente alle 16.30 vengo accompagnata dal cardiologo e poi dimessa. Olbia regredisce, nonostante vada avanti demograficamente, non voglio arrendermi a tutto questo».

RIPRODUZIONE RISERVATA