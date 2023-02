Incubatore, scontro tra assessora ed ex 

«L'attuale assessora ha partecipato poco agli ultimi quattro anni di amministrazione altrimenti saprebbe quali sono le condizioni in cui versa l'incubatore di imprese. Motivo questo per il quale, quando ero assessora, ho tenuto fermo il bando. Non potevo affidare alle aziende spazi in quelle condizioni. E, nonostante i solleciti agli assessorati competenti (lavori pubblici), nulla si è mosso per renderli fruibili. Ora improvvisamente assistiamo a questa frenesia preelettorale, che però prima affida e poi, forse, sistemerà i locali». Così l'ex assessora alle Attività produttive Monica Cadeddu risponde alle accuse di immobilismo, mosse dall'attuale assessora Silvia Galimberti. Quest'ultima, rispondendo alla minoranza, secondo la quale il suo assessorato pur di velocizzare le procedure, aveva assegnato locali inadeguati alle aziende, aveva affermato di aver sbloccato una situazione ferma da anni a causa di chi l'aveva preceduta. «Abbiamo accelerato le procedure - dice Galimberti - per venire incontro alle istanze delle aziende che dopo aver visto gli stabili e fatto degli investimenti, stavano perdendo le speranze di vederseli assegnare. I lavori di sistemazione richiederanno tempi brevi e se anche si tarderà di una settimana nella consegna, non sarà mai quanto il tempo che hanno dovuto attendere fino ad oggi».

RIPRODUZIONE RISERVATA