Incrocio trappola, arriva il rondò 

L’incidente di buon mattino. Il solito scontro fra due auto. Danni alle carrozzerie, un po’ di spavento ma, per fortuna, tutti illesi. Lo svincolo fra la circonvallazione e la bretella per Sinnai, continua a rivelarsi una trappola, sia per i pericoli, sia per i rallentamenti al traffico sempre più intenso. Ieri mattina il replay con l’arrivo della Polizia locale di Sinnai per i rilievi di legge e del personale della Città metropolitana per regolare il traffico.

I vigili

«A breve - ha annunciato il capitano Giuseppe Fiori, comandante della Polizia locale - avranno inizio i lavori per la realizzazione di una rotatoria studiata per eliminare questa criticità. La velocità è sempre causa primaria dei sinistri stradali - continua il comandante - ed è per questo siamo attivi con i servizi mirati per cercare di fare prevenzione, anche con l'accertamento del superamento dei limiti di velocità con l’ autovelox. Si ricorda che la velocità massima di percorrenza, sul tratto di circolazione prossimo all'incrocio, è di 30 all’ora per il flusso proveniente da Maracalagonis, velocità che spesso non viene rispettata».

I lavori

E ad annunciare l’inizio imminente dei lavori, ieri, è stato l’architetto Giancarlo Aledda: «L’impresa appaltatrice sta preparando l’avvio del cantiere. Per la realizzazione dell’opera sono previsti cinque mesi: abbiamo riscontrato anche criticità legate alla presenza sotto la carreggiata di una importante condotta dell’acqua».

Ma cosa cambierà per gli automobilisti in questi cinque mesi? «Sulla circonvallazione - spiega Aledda - il traffico non subirà modifiche. Il tratto Settimo-Maracalagonis sarà percorribile sempre nelle due direzioni di marcia con restrizioni sulla carreggiata all’altezza del cantiere per il rondò. La bretella da Sinnai alla circonvallazione sarà invece chiusa nelle due direzioni di marcia, salvo che per i pullman di linea in arrivo da Maracalagonis. Gli automobilisti di Sinnai potranno superare l’ostacolo in due modi: entrando a Settimo San Pietro o raggiungendo la rotatoria che si innesta alla circonvallazione e risalendo quindi la circonvallazione sino alla Provinciale per Selargius. Disagi, a mio parere - chiude l’architetto Aledda - abbastanza contenuti».

I lavori sono finanziati dalla Città metropolitana. Con una spesa di 200mila euro sarà realizzata anche una rotatoria di ingresso a Settimo San Pietro. I lavori sono stati già appaltati.

