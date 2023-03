Incrocio pericoloso, via libera alla rotatoria 

Il pericoloso incrocio a raso sulla ex 131 in direzione Porto Torres all’altezza di Bancali sarà reso sicuro grazie alla realizzazione di una rotatoria. Ieri pomeriggio il Consiglio comunale ha votato all’unanimità la variante al PUC numero 10 necessaria per l’attuazione dell’intervento da parte della provincia. I lavori saranno realizzati grazie a un finanziamento di 600 mila euro. Unanimità anche per l’ordine del giorno su “I diritti negati delle donne – Focus - Iran e Afghanistan – Against – Contro ogni forma di violenza perpetrata ai danni dei cittadini e delle cittadine in Iran e Afghanistan”.

Il corposo documento letto dal presidente del Consiglio Maurilio Murru ha impegnato il sindaco e l’assessore competente ad aderire alla campagna promossa dall’ANCI per la Giornata internazionale della donna. Il Comune di Sassari inoltrerà il documento al titolare dell’Ambasciata della repubblica islamica dell’IRAN, esprimendo la solidarietà alle donne iraniane e al popolo iraniano che manifesta. Inoltre il sindaco invierà la lettera al presidente del Consiglio Meloni e ai presidenti di Senato e Camera, nonché ai vertici europei affinché promuovano una moratoria tesa ad inserire gli autori di tali violenze nelle liste dei terroristi internazionali.

