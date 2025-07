Incrocio pericoloso: «Tutti gli appelli sono caduti nel vuoto» 

Dal 2005 sono stati spesi venti milioni per la messa in sicurezza degli incroci sulla statale 126 da Gonnesa a San Giovanni Suergiu, ma uno dei crocevia più pericolosi è rimasto escluso: quello di Sirai dove nella tarda serata di sabato si è verificato l’ennesimo incidente. Ha coinvolto un giovane di Carbonia in sella a una Kawasaki (Samuele Zurru) e un automobilista. Il ragazzo, trasportato all’ospedale dalla Solchi, ha riportato lesioni alle costole, in corso verifiche su probabili ferite ai polmoni e ad altri organi, ma non è in pericolo. Sotto choc l'anziano conducente della vettura. Dinamica da stabilire.

Ma l’incidente ha ridestato polemiche pesanti perché l’unico incrocio che per primo avrebbe necessitato della costruzione di una rotonda è invece rimasto escluso da questa operazione nata 20 anni fa: il Comune aveva perso al Tar e al Consiglio di Stato la causa intentata da chi chiedeva di rimodulare il progetto. «E a pagare dazio per l’incuranza con cui tutte le amministrazioni hanno affrontato il problema – accusa Ferdinando Usala, residente - sono gli automobilisti e i residenti: sono sbucate rotonde dappertutto, in questo ingresso cruciale della città non si trovano soluzioni». Chi giunge dal ponte della ferrovia e deve immettersi sulla statale deve incrociare le dita: «Se avviene in un orario di punta – sostiene Giorgina Floris, altra residente – si rimane anche 10 minuti in attesa che il traffico diminuisca». Con il progetto di costruzione del ponte fra la rotonda del Pip e quella di via del Minatore la situazione dovrebbe migliorare ma prima che i lavori decollino serviranno anni.



RIPRODUZIONE RISERVATA