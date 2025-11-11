Incrocio pericoloso tra via Parigi e via Vienna: il caso in Aula 

I cartelli sono ben visibili, ma in pochi rispettano lo stop prima di entrare in rotatoria. Un incrocio, quello fra via Parigi, via Vienna e via della Resistenza - nella borgata Santa Lucia di Selargius - diventato ormai pericoloso, in una zona dove sono presenti parco e scuola.

Il caso è finito più volte anche fra i banchi del Consiglio comunale con interrogazioni e comunicazioni urgenti presentate dall’esponente della minoranza Riccardo Cioni: «Chi arriva da via Parigi in direzione via della Resistenza non rispetta lo stop», ribadisce il consigliere, «la strada viene vista come un rettilineo e lo stop viene puntualmente ignorato nonostante ci sia il cartello e la scritta a terra, oltretutto viene percorsa a forte velocità. Quell’incrocio è pericoloso, non aspettiamo che succeda qualcosa di grave prima di intervenire».

Cioni continua a proporre la stessa soluzione che più volte ha citato in Consiglio: «Un attraversamento pedonale rialzato prima della rotatoria, magari un potenziamento della segnaletica e più controlli dei vigili. Soluzioni che non costerebbero tanto», aggiunge, «si sono spesi 150mila euro per 700 paletti come dissuasori della sosta, alcuni posizionati senza logica, e non si riesce a fare un piccolo investimento per garantire maggiore sicurezza nell’intersezione?», chiede facendo appello a sindaco e Giunta.

RIPRODUZIONE RISERVATA