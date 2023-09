«Incrocio pericoloso, rischiamo la vita» 

Una strada bianca, sterrata, senza nome. Qui, proprio accanto alla Provinciale 4 e poco lontano dalla Corte del Sole, si trovano una manciata di attività agricole e di case. E coloro che ci abitano o lavorano qualche tempo vivono nella paura al pensiero di immettersi sulla Provinciale.

Accessi sbarrati

La Città Metropolitana ha infatti chiuso a febbraio alcuni vecchi accessi lasciando utilizzabile solo uno, ma come spiegano abitanti e coltivatori, è troppo pericoloso. Il punto della discordia, racconta Gian Carlo Picciau, si trova poco dopo una curva. «Il limite è stato abbassato a 30 chilometri orari qui mentre nel resto della strada è di 50. Però nessuno lo rispetta. Quando esco con il rimorchio e devo attraversare la strada ho molta paura di essere investito. Inoltre dopo la curva c’è poca visibilità, e devo allargarmi al massimo per vedere bene».

I vecchi accessi alla strada, ormai chiusi, si trovano poco più avanti, lungo il rettilineo. Non erano sanciti dalla legge, ma usati per consuetudine. «Ma erano più sicuri», insiste Picciau.

Troppi rischi

«Ogni giorno rischiamo la vita, qui gli automobilisti arrivano anche a cento all’ora. La strada è larga, in troppi si mettono a correre. Lungo quel tratto poi passano anche i furgoni che fanno le consegne e vanno spesso di fretta», racconta dal suo terreno Onofrio Farris.

Poco più avanti abita il campione paralimpico di tiro a segno Oreste Lai. «Qui mi trovo bene, il posto è tranquillo. Ma quell’uscita è troppo pericolosa. Ho messo una telecamera sul cruscotto della macchina ma non copre la visuale dell’incrocio completamente, c’è veramente poca visibilità. Per fortuna per ora non ci sono stati incidenti».

L’appello

I residenti preoccupati chiedono di spostare l’accesso più avanti. Ma si rivolgono anche agli automobilisti pregandoli di rallentare. Qualcuno propone anche l’autovelox. «Perché certa gente capisce le cose solo con la paura delle multe», afferma convinto Picciau. Ma la Città Metropolitana difende la scelta. «I due vecchi accessi non erano autorizzati e non erano regolamentari», spiega l’ufficio tecnico con una nota. «La strada è stata rifatta recentemente con bitumazione e ripristino della segnaletica. Nel punto dell’accesso allo stradello sono state anche installate bande sonore. Tutto garantisce l’accesso in sicurezza». Per quanto riguarda l’autovelox invece, esso deve essere autorizzato dalla Prefettura in accordo col Comando di Polizia. Una decisione che richiede un po’ di tempo ma che non viene esclusa.

