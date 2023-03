«Incrocio pericoloso, la voragine va chiusa» 

«Non trascorre giorno che quel buco non s'allarghi di pochi millimetri: per tapparlo deve accadere una tragedia?».

Sono indignati gli automobilisti, e non meno i residenti, per le condizioni molto pericolose di uno degli incroci più frequentati di Carbonia (nonché uno degli accessi alla città): una buca (fra le tante in città) davvero insidiosa si è formata alla fine della scorsa estate proprio nel crocevia fra le vie Liguria, Satta e Logudoro. Un punto di transito intenso. Prima un leggero cedimento, poi un avvallamento sempre più accentuato con tanto di piccolo gradino. «Non un solo intervento nemmeno provvisorio – accusa Gianni Congiu, residente in zona – nonostante le segnalazioni: di notte o con la pioggia se un motociclista dovesse incappare in quel buco si ammazzerebbe: possibile che nessun amministratore l’abbia mai visto? Possibile che in sei mesi sia stato impossibile riversarvi un sacco di cemento da 10 euro?». Il Comune dispone di circa un milione per un pacchetto di interventi su tratti interi di strade: «Ma questo e altri – accusa Luigi Paderi, pensionato di via Satta – sono singoli punti critici in cui intervenire subito, non con maxi progetti».

