Incrocio pericoloso: il Comune cerca fondi per una rotatoria 

Nemmeno un mese fa in quel tratto di strada ha perso la vita Roberto Orlando, 28 anni, siciliano, carabiniere in servizio al IX Battaglione Sardegna che stava vivevano a Dolianova: in sella alla sua moto si è scontrato con un furgone che da via Ticca ha attraversato viale Monastir per immettersi in via dell’Agricoltura. Giovedì sera un altro grave incidente: tre i feriti (due adulti e un bambino di dieci) finiti in ospedale dopo lo schianto tra due auto. A conferma di una pericolosità, quasi sempre a causa dei comportamenti di chi è alla guida, di quel pezzo di viale Monastir.

Per fortuna gli ultimi tre feriti non sono in pericolo di vita. Secondo i rilievi eseguiti dagli agenti della sezione Infortunistica della Polizia locale, l’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 18.30. Ancora da chiarire la dinamica. Una Smart, condotta da un uomo che viaggiava da solo, sarebbe finito nella corsia opposta e dopo un testa-coda, ha colpito una Ford C-Max che si era appena immessa in viale Monastir, proveniente da via Ticca. Sulla Ford oltre alla conducente viaggiavano il marito, il loro figlio di dieci anni e un’altra bambina (rimasta illesa). Codice rosso, assegnato dal personale medico del 118, al conducente della Smart. Feriti anche il bambino e la madre.

Il problema della pericolosità del tratto di strada è conosciuto. C’è un progetto di fattibilità per tutta viale Monastir. Il Comune sta cercando le risorse per realizzare tre rotatorie, una proprio all’altezza dell’incrocio con via Ticca teatro di troppi incidenti. (m. v.)

