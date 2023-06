Incrocio pericoloso, i residenti chiedono la rotatoria 

Se n’era parlato già tempo fa ma poi sulla questione era sceso il silenzio. Ora i residenti e le tante persone che frequentano i supermercati della zona, chiedono la realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra via Marconi e via Giotto per aumentare la sicurezza di automobilisti e pedoni.

Da qualche anno infatti il traffico è aumentato sensibilmente per via della presenza dell’Eurospin ma i problemi per quanto riguarda la viabilità restano sempre gli stessi. L’incrocio con via Giotto è infatti uno dei più pericolosi di tutto il territorio quartese. Questo perché nell’intersezione confluisce il traffico che arriva da tre direzioni diverse. Chi in particolare da via Giotto si deve immettere poi in via Marconi deve tagliare la strada tra le auto che arrivano dalla statale anche ad alta velocità. E a passarsela peggio sono i malcapitati pedoni costretti ad attraversare proprio nel bel mezzo dell’intersezione. «Avevano parlato di realizzare una rotatoria» dice Maria Carmela Murgia 65 anni all’uscita dal supermercato, «ma poi non hanno fatto niente. Io ho paura quando attraverso lì perché non si fermano, e poi c’è davvero tanto caos». Eppure erano stati fatti anche alcuni sopralluoghi per poter realizzare la rotatoria ma a quanto pare lo spazio disponibile non sarebbe sufficiente e portare avanti gli espropri sarebbe stato troppo complicato.

