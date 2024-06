Incrocio pericoloso, ci sarà un nuovo accesso 

Una lunga strada bianca senza nome, situata accanto alla Provinciale 4, vicino al centro commerciale “Corte del Sole”. Un incrocio pericoloso in uscita, dopo una curva quasi cieca. Questo lo scenario denunciato dai residenti: «Ci hanno chiuso l’uscita più sicura, per installare un guardrail».

Ora la situazione dovrebbe cambiare. Lo promettono i tecnici della Città metropolitana: «Sarà riaperto un accesso al centro della strada per uscire, in un punto dove è diritta e c’è più visibilità, rendendo anche l’ingresso più agevole perché prima era troppo ripido. Il punto che fungeva da uscita e da entrata diventerà solo come entrata». I lavori dovrebbero iniziare questa settimana, o al massimo la successiva.

Soddisfazione tra i residenti, come dichiara il portavoce Gian Carlo Picciau: «In quel punto c’è un limite di 30 chilometri orari ma nessuno lo rispetta, le auto arrivano veloci e spesso ci sfiorano, rischiando l’incidente. Ogni volta dobbiamo tentare la sorte. Nel punto previsto invece la visibilità sarà migliore».

Un anno fa il primo allarme degli abitanti, in una strada dove ci sono una decina di abitazioni e terreni coltivati. I vecchi accessi, usati per consuetudine, non erano regolari, e la Città metropolitana li aveva chiusi nel corso di lavori per modernizzare la Provinciale. Dopo un primo articolo su l’Unione Sarda, un anno fa, qualcosa si era mosso con i primi sopralluoghi dei tecnici. Ora l’attesa starebbe per finire.

RIPRODUZIONE RISERVATA