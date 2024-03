Incrocio pericoloso, arriva il semaforo 

Se ne parla da tempo. La necessità di porre in sicurezza l'incrocio tra via Corsica e via Curie era stata riconosciuta e certificata dal Comune. Già ben prima dell’incidente di venerdì scorso in cui è rimasta gravemente ferita una donna di 69 anni. L’amministrazione, infatti, aveva in programma di sistemare un impianto semaforico. Detto, fatto. «È così», conferma l’assessore alla Mobilità Alessio Mereu. «Stiamo già predisponendo l’impianto per accendere il semaforo e regolare così quell’incrocio pericoloso», aggiunge.

La questione della pericolosità dell’incrocio di via Corsica è stata denunciata più volte. E sarà anche vero che in città ci sono incroci altrettanto più pericolosi, ma in via Curie le auto corrono e spesso dimenticano di rispettare la precedenza. «Sistemare un semaforo all’incrocio di via Corsica era una decisione presa già diverse settimana fa», spiega ancora l’assessore Mereu.

Nell’incidente della settimana scorsa, a scontrarsi sono state una Smart e una utilitaria. La causa sarebbe stata una mancata precedenza. Il nuovo impianto semaforico è un modo per aumentare la sicurezza. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA