Incrocio per San Salvatore, più sicurezza con la rotatoria 

Basta con le file al rientro dal mare. Per gli automobilisti ci sarà molta più sicurezza. Ieri è stata inaugurata la grande rotatoria realizzata nella provinciale 6, all’altezza dell’intersezione che porta al villaggio di San Salvatore di Sinis. Hanno partecipato il sindaco Andrea Abis, l’amministratore della Provincia Massimo Torrente, il prefetto Salvatore Angieri, il questore Giuseppe Giardina, il comandante della Polizia stradale Roberto Piredda e il comandante provinciale dei Carabinieri Steven Chenet. «La realizzazione di questo lavoro costituisce un importante risultato per la sicurezza stradale di un tratto viario critico destinato ad assorbire un flusso di traffico estivo di rientro dal mare di grandi dimensioni - ha detto il sindaco di Cabras Abis - Quello di oggi rappresenta un passo avanti ma che non ci può soddisfare, c’è bisogno che la Regione rifinanzi immediatamente, dopo averlo rigidamente definanziato due mesi fa, un piano di sicurezza della mobilità per il Sinis che realizzi tutti gli incroci pericolosi e costruisca vere vie ciclabili. Un piano che è necessario tanto per la sicurezza stradale quanto per le giuste prerogative di sviluppo turistico di questo territorio che non possono esserci più negate». ( s.p. )

