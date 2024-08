Incrocio maledetto, limite a 50 all’ora 

Arriva la prima soluzione "tampone" per la sicurezza della Statale 130 all'altezza di Decimomannu: si abbassa il limite di velocità. Per ora soltanto nel tratto in direzione Iglesias. Dal chilometro 12,500 al 13,300 il limite sarà di 70 km all'ora, mentre dal chilometro 13,300 al 15,145, cioè all'incrocio con San Sperate si potrà andare al massimo a 50 chilometri orari. La segnaletica è già stata installata e i nuovi limiti sono operativi.

i cartelli

Questo è il primo effetto dell'incontro dell'altro giorno a Roma della sindaca di Decimo, Monica Cadeddu e l'assessora ai Lavori Pubblici, Francesca Salis con il deputato Ugo Cappellacci e il sottosegretario del Ministro delle Infrastrutture, Tullio Ferrante il quale si è immediatamente attivato con Anas.

Da tanto cittadini, sindaci e comitati chiedono che, in attesa della realizzazione dell'opera per la messa in sicurezza (non imminente) da 295,58 milioni di euro, vengano prese misure alternative per limitare il numero di incidenti.

Come spiega la prima cittadina decimese si attende da un giorno all'altro l'ordinanza di Anas che abbassi i limiti anche in direzione Cagliari. Un autovelox e i semafori le prossime mosse.

Il Comitato

Ma su questo punto è in atto una polemica. Il Comitato per la sicurezza della 130 non apprezza l'iniziativa autonoma della Sindaca a Roma: «Stiamo per incontrare l'assessore regionale ai Lavori pubblici antonio Piu - dice Ottavio Schirru del Comitato - perché scavalcarlo? Evitiamo iniziative personali, dopo l'impegno collettivo di questi anni. Adesso si parla di semafori, peccato che già nel 2013 c'erano i fondi per installarli e la Giunta di Anna Paola Marongiu, di cui Cadeddu era vice sindaca, li ha restituiti senza provare a salvare il progetto».

La sindaca

La sindaca Cadeddu replica: «Non potevo sprecare l'occasione per chiedere l'intervento del sottosegretario, interevnto che ha già dato i primi frutti. Avrei preferito non dover arrivare fino a Roma, ma non riuscendo ad avere nessuna interlocuzione qui, è stato necessario. Quanto ai semafori, Anas ritirò il parere positivo, dunque nel 2013 fummo costretti a restituire il finanziamento. Queste tensioni non ci aiutano».

I semafori

Luigi Porceddu, sindaco di Decimomanu dal 2008 al 2013, che ottenne il finanziamento, ricorda: «Anas ci diede parere positivo per i semafori tanto che avemmo dalla Regione 350mila euro per installarli. Poi cambiò il direttore di Anas che ritirò il parere positivo del suo predecessore. Incontrammo l’allra prefetto di Cagliari per cercare una soluzione, visto che avevamo già cominciato i lavori. Intanto però cambiò la Giunta e la nuova amministrazione municipale restituì i soldi. Avrebbe potuto battersi di più con Anas: il direttore, con l’intermediazione del prefetto, avrebbe cambiato idea».

