Incrocio killer, multe e polemiche 

Il T-Red all’incrocio della morte non perdona e con le multe piovono le polemiche. Il crocevia è quello in cui perse la vita la 16enne Beatrice Arru, a bordo di una macchina il cui conducente bruciò nella notte del 4 luglio 2021 il semaforo rosso a 100 all’ora fra le vie Costituente, Satta, Gramsci e Umbria. Così, nell’ambito di un progetto più ampio di sicurezza stradale, il Comune di Carbonia ha commissionato l’installazione del dispositivo T-Red, una sorta di autovelox che immortala chi transita col rosso. Ma chi protesta sospetta che il dispositivo fotografi anche chi passa con l’arancione e che basti superare di poco la linea bianca dello stop (senza attraversare l’incrocio) per incorrere nella sanzione, e a nulla serve fare retromarcia e tornare al proprio posto. Nel caso in cui si passi col rosso la multa è di 167 euro e 6 punti decurtati dalla patente, se si oltrepassa di poco la linea trasversale di arresto, la sanzione è di 2 punti e 42 euro.

Le testimonianze

Anche sui social è esplosa la polemica di coloro che stanno ricevendo a casa le multe (e la decurtazione dei punti) per motivi che molti ritengono ingiusti. Come sostiene, ad esempio, Mara Solinas: «Nessuno contesta la necessità di innalzare i livelli di sicurezza, ma nel mio caso mi sono arrestata subito dopo la striscia e sono tornata indietro: multare così è un’esagerazione». Sanzione indigesta anche per Graziano Piras: «Contesto non tanto la multa, ma i due punti dalla patente e mi sembra una sanzione iniqua: mi sono arrestato pochi centimetri dopo la linea convinto che fosse ancora arancione e desideroso di liberare subito l’incrocio, ho fatto retromarcia ma non è servito a nulla». Alle proteste di chi ritiene che il T-Red entri in azione con l’arancione, si associano anche suggerimenti, come quello avanzato da Davide Musu, a sua volta pizzicato dal dispositivo: «Giuste le sanzioni se si commettono infrazioni, ma sarebbe il caso di installare un timer che indica la durata del verde e del giallo come si fa in molti altri centri della Sardegna». Sui social si moltiplicano anche i commenti di chi ritiene che il funzionamento del T-Red non lasci spazio a equivoci e che le regole siano chiare. Lo ribadisce soprattutto il comandante della Polizia locale Andrea Usai: «Con il dispositivo viene rilevato solo il passaggio con il semaforo rosso e il superamento evidente della linea di arresto: le immagini sono chiarissime».

