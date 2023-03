Incrocio da rifare, incontro pubblico 

Il sindaco Tomaso Locci ha convocato un incontro pubblico per illustrare ai cittadini i dettagli del restyling dell’incrocio tra via Giulio Cesare e via del Redentore. L’appuntamento è per il 22 marzo alle 17,30 nella sala multimediale del Comune, in piazza Maria Vergine.

Saranno presenti anche l’agronomo, il progettista, l’assessore competente e il personale degli uffici: «Spiegheremo ai monserratini la bontà del progetto – dice il primo cittadino – che prevede la riqualificazione dell’intera zona, con il rifacimento della pavimentazione e il reimpianto degli alberi di fronte a via dell’Argine, dove sorgerà un bel parco. Ribadiremo quindi che gli alberi non verranno tagliati, ma appunto trapiantati in un luogo più idoneo. Rispettiamo chi non è d’accordo ma vogliamo far capire bene ai cittadini in cosa consiste il progetto di abbellimento di un incrocio che da tantissimo tempo è trasandato».

