Incrocio a rischio, caos e proteste 

Da anni i residenti denunciano la pericolosità delle auto che sfrecciano a velocità elevata in via Quartu e in via della Pace, ma da tempo, sotto la lente d’ingrandimento, c’è anche l’incrocio tra le due strade. Qui, infatti, la segnaletica è pericolosamente contraddittoria e ingenera confusione. «Periodicamente segnalo il problema», spiega Manuele Ledda, agente della municipale nella vicina Quartu, che ha più volte scritto al Comune per chiedere che la segnaletica venga modificata.

L’incrocio pericoloso

Diversi gli incidenti registrati in quello che per tanti è diventato l’incrocio della discordia, dove, soprattutto nelle ore di punta, fioccano discussioni e spesso anche insulti. In via Quartu c’è infatti uno stop mentre in via della Pace un segnale di dare la precedenza. «Purtroppo l'automobilista medio non capisce chi deve passare per primo e ogni giorno ci sono liti, clacson e parolacce», prosegue Ledda, «inoltre quel cartello di dare precedenza è inutile perché non è un incrocio a visuale libera. Occorre per questo sostituire il cartello di dare precedenza con un cartello di stop, questo chiarirebbe le regole agli automobilisti visto che ormai il doppio stop nelle strade è un’usanza molto diffusa».

Per trovare conferma nelle parole dell’agente è sufficiente sostare lì e osservare gli automobilisti ora smarriti ora incauti nell’attraversare l’incrocio.

L’assessore

«Questa segnaletica è stata anche in passato oggetto di analisi», dice l’assessore alla viabilità Cristian Mereu, «e ha portato alla scelta di non prevedere il segnale di stop in via della Pace per evitare che si creassero file eccessive per coloro che devono immettersi in via Quartu o in via Raffaele Piras». Per Mereu, il segnale di stop al posto di quello di dare precedenza potrebbe infatti avere come effetto che «coloro i quali procedono da via Quartu verso via Raffaele Piras o devono svoltare in via della Pace avrebbero sempre diritto di transitare con la conseguenza di un rallentamento del traffico per coloro che procedono da via della Pace verso via Quartu o via Raffaele Piras». Poi assicura: «Stiamo procedendo a una ricognizione di varie situazioni e presto si inciderà puntualmente, ovviamente nel pieno rispetto del codice della strada».

