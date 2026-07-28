Incroci più sicuri con due nuove rotatorie 

Un milione di euro per due rotatorie: i progetti per mettere in sicurezza l’incrocio della zona di Sant’Angelo sulla strada provinciale 91 e quello per facilitare l’ingresso alla zona residenziale di Picciau sulla Statale 195 sono arrivati alla fase esecutiva.

Le opere, attese da anni dai residenti, permetteranno di eliminare i problemi in due punti cruciali della viabilità di Capoterra.

L’obiettivo

«L’idea di realizzare una rotatoria a Picciau parte da lontano», spiega il sindaco Beniamino Garau, «il progetto è rimasto arenato per anni ma il declassamento da statale a comunale del tratto litoraneo della Sulcitana che attraversa Capoterra ha dato un’accelerata al suo iter: finalmente quello spartitraffico sarà sostituito da un’opera che abbatterà il rischio di incidenti all’ingresso della zona residenziale».

Con lo sviluppo della zona di Sant’Angelo, che ospita l’area artigianale, la rotatoria sulla Provinciale 91 assume un’importanza ancora maggiore. «Con la prossima apertura di un grosso supermercato nella zona, l’insediamento di nuove attività nell’area Pip e la presenza della sede dell’Università della Terza Età la rotatoria costituisce un’opera fondamentale», aggiunge Garau, «ma il nostro impegno non si concentra esclusivamente sulla viabilità veicolare: per rendere più sicura l’attesa degli autobus alle fermate lungo la 195 sono in arrivo quattro nuove pensiline».

Modifiche

Silvia Sorgia, vicesindaca e assessora ai Lavori pubblici, si concentra sul progetto della rotatoria di Sant’Angelo, modificato durante la conferenza dei servizi: «La variazione è stata necessaria a causa del passaggio di una tubazione, ma la fase progettuale è ormai completata. Questi lavori saranno seguiti dalla Città Metropolitana, quelli di Picciau saranno di competenza del Comune».

Opposizione

Dai banchi della minoranza il capogruppo del Pd, Efisio De Muru, ricorda il lungo percorso che ha portato al via libera per la rotatoria di Picciau: «Le trattative con gli uffici regionali furono avviate nel 2007 sotto l’amministrazione guidata da Giorgio Marongiu. L’obiettivo purtroppo non venne raggiunto perché esisteva una sola strada di collegamento. Con l’apertura della 195 bis e il conseguente declassamento di questo tratto, finalmente i cittadini della zona residenziale di Picciau potranno entrare e uscire dal loro quartiere in tutta sicurezza».

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