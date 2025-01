Incroci intelligenti: segnali lampeggianti proteggono i pedoni 

Ciclisti e pedoni che in questi giorni hanno percorso in gran numero le strade e i marciapiedi dell’abitato hanno notato la novità. Si tratta dei nuovi attraversamenti pedonali lampeggianti installati in corrispondenza di incroci per avvisare gli automobilisti di mettere in atto particolare attenzione alla guida. Per ora il Comune di Bari Sardo, con un investimento di 30mila euro, ne ha installato tre verticali, dotati di corpo lampeggiante: due all’incrocio tra via Cagliari e via Mare e uno in via Cagliari, all’altezza dell’attraversamento per le scuole. «I cartelli sono stati installati in due punti critici dell’abitato per quanto riguarda la sicurezza dei pedoni», spiega Andrea Murru, che con questo progetto si è congedato dall’assessorato al Decoro urbano (ora passato a Nicola Angius) acquisendo la delega al Commercio. «Questi interventi - spiega l’esponente della maggioranza Mameli - rientrano nell’impegno di spesa che prevede la riqualificazione della segnaletica, sia orizzontale che verticale». Tre gli obiettivi principali dell’intervento. Li illustra lo stesso assessore: «Oltre a migliorare il decoro urbano attraverso la sostituzione della cartellonistica, il progetto guarda al potenziamento della sicurezza dei pedoni e la realizzazione di dossi rallentatori e di nuovi parcheggi prestando attenzione alle mamme: verranno creati 10 parcheggi rosa tra il centro abitato e la zona mare, oltre a dei nuovi bianchi». (ro. se.)

