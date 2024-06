Incroci e visibilità, incubo 292 

Segnaletica carente, scarsa illuminazione e troppi incroci a raso. Eccolo il biglietto da visita della Statale 292, una delle strade più pericolose dell’Oristanese che anche in questo primo scorcio d’estate è stata già teatro di diversi incidenti. L’ultimo due notti quando quattro ragazze sono rimaste ferite in uno scontro all’altezza del bivio per Putzu Idu. Un episodio che riaccende i riflettori sulla necessità di una maggiore sicurezza nella Statale che porta verso il mare.

L’incidente

Una mancata precedenza all’incrocio per Putzu Idu ha innescato un violentissimo impatto. L’incidente è avvenuto nella notte fra venerdì e sabato sulla Statale 292: due utilitarie si sono scontrate frontalmente finendo fuori strada. Due ragazze sono rimaste intrappolate nell’abitacolo ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarle. Subito dopo sono state affidate alle cure degli operatori sanitari del 118 che le hanno poi accompagnate al Pronto soccorso del San Martino. Ferita anche un'amica che viaggiava che con loro e la conducente dell’altra auto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi, ricostruito la dinamica e regolato la circolazione.

I pericoli

Solo una settimana fa quell’incrocio era stato teatro di un altro grave incidente in cui erano stati coinvolti anche due bambini. Episodi che evidenziano ancora una volta i pericoli di quella strada nei lunghi tratti rettilinei (in cui moti automobilisti non rispettano i limiti di velocità) tagliati da incroci a raso non sempre ben segnalati e visibili, in particolare la notte quando il buio regna sovrano nella strada extraurbana. Inoltre la segnaletica è piuttosto carente, quella orizzontale in alcuni punti è cancellata mentre i cartelli verticali talvolta non si vedono a sufficienza. Già in passato le amministrazioni comunali aveva sollecitato interventi per una maggiore sicurezza nella strada che, soprattutto nei mesi estivi, diventa ad altissima intensità di traffico con molti turisti che si riversano lungo la costa oristanese arrivando poi fino a Bosa e ad Alghero.

