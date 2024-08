Incroci e strisce, le trappole in città 

La vernice bianca ormai è un vecchio ricordo, cancellata dal tempo e dall’incuria. In molte vie cittadine, la segnaletica stradale più che sbiadita è letteralmente scomparsa: una roulette russa per i pedoni che devono attraversare e un pericolo costante per gli automobilisti che, soprattutto la sera, nella penombra dell’illuminazione pubblica, devono tenere gli occhi ben aperti sul percorso. Contro le strisce “fantasma”, però il Comune corre ai ripari con un investimento di 84mila 640 euro. Nei giorni scorsi il dirigente del settore polizia locale Gianni Uras ha firmato la determina con la quale affida all’operatore Tecno Signal di Quartu Sant’Elena l’incarico di ridisegnare “zebre”, linee e indicazioni sull’asfalto.

Il progetto

«Il Comune ha l’esigenza di procedere agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale che si presenta carente in molti punti del territorio - si legge nel documento - per conferire sicurezza alla viabilità pedonale e veicolare e potenziare la segnaletica esistente».È sufficiente percorrere qualche centinaio di metri in una qualsiasi area della città per farsi un’idea della pericolosità di alcuni incroci: cartelli scoloriti, spesso nascosti dalla vegetazione, segnali di stop ormai invisibili e passaggi pedonali (spesso disegnati a ridosso degli svincoli) di cui restano solo chiazze scolorite sul grigio del catrame. Negli ultimi mesi, proprio alla luce dell’escalation di incidenti stradali, in diverse zone (come via Cagliari, via Diaz e via Rockefeller) sono stati sistemati attraversamenti rialzati per indurre automobilisti e motociclisti a ridurre la velocità. Ma ancora non basta.

Sicurezza

Il tema della sicurezza stradale è stato affrontato anche nell’ultima seduta del Consiglio comunale durante il dibattito sul riconoscimento di un debito fuori bilancio scaturito proprio da un incidente tra una vettura e un’ambulanza in via Michele Pira. «In attesa dell’approvazione del nuovo Pums - ha ricordato il capogruppo di Oristano più, Efisio Sanna - esiste uno strumento che non è mai stato applicato neppure negli interventi più banali, come l’istituzione di sensi unici e zone 30».Non nega il problema il primo cittadino Massimiliano Sanna che, davanti all’assemblea civica, ha assicurato il massimo impegno per migliorare la viabilità cittadina. «I rischi sono tantissimi, ci sono numerose strade che presentano criticità - ha affermato - è necessario uno studio, non si può agire con azioni spot. La strada intrapresa dalla maggioranza è quella giusta, bisogna intervenire tenendo conto delle esigenze della città e delle frazioni. Ci stiamo adoperando per velocizzare questo processo e portare il Piano urbano della mobilità sostenibile e il Piano del traffico al più presto in Consiglio».Nel frattempo, via con qualche pennellata di bianco per ripristinare, almeno in parte, la segnaletica “estinta”.

