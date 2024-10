Incroci a rischio: «Pericoli per i pedoni» 

Manovre azzardate tra via Turati e viale Marconi e appello dei residenti: «Servono più controlli».

Succede tutti i giorni con gravi rischi di incidenti stradali: chi arriva da viale Colombo o da via Marconi anziché proseguire dritto taglia la doppia striscia per entrare in via Turati spesso ad alta velocità. Infrazioni decisamente azzardate che creano enormi pericoli anche per i pedoni. Stessa scena con gli automobilisti che escono da via Bizet e che fanno inversione a U in viale Marconi o con quelli che tagliano la strada per entrare al Carrefour.

«Non capisco perché in questi incroci non ci siano mai controlli» commenta Marcella Puddu 63 anni, «proprio ieri mentre attraversavo in via Turati per poco non mi metteva sotto un automobilista che ha tagliato la doppia striscia da viale Colombo. Ci vorrebbe una pattuglia anche in viale Marconi, non dico fissa ma che si facesse vedere ogni tanto, in modo da scongiurare queste cose perché prima o poi ci scappa la tragedia».

Tra l’altro nella zona di fronte alla clinica continua a imperversare la sosta selvaggia con le auto parcheggiate non solo lungo la carreggiata ma persino sopra l’attraversamento pedonale rialzato.

