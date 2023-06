Incriminazione per spionaggio: Trump in aula, tensione a Miami  

Washington. Gli Stati Uniti contro Donald Trump. Qualunque sia l’esito dell’incriminazione a carico del tycoon per la gestione di documenti classificati una volta lasciata la Casa Bianca, è una giornata storica e drammatica per l’America. Per la prima volta, un ex presidente si trova alla sbarra per aver messo in pericolo il Paese che era stato eletto per difendere. Accuse federali, quindi più pesanti di quelle statali della prima incriminazione contro Trump per i pagamenti alla pornostar Stormy Daniels. L’ex presidente si presenta al tribunale di Miami per ascoltare la lettura delle 37 accuse a suo carico, tra le quali violazione della legge contro lo spionaggio e ostruzione della giustizia, come Richard Nixon all’epoca del Watergate. La città della Florida è blindata e si teme che i sostenitori del tycoon possano scatenare una rivolta in stile assalto al Capitol. Dopo la comparizione Trump tornerà in New Jersey.

