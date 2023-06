«Incredibile professionalità e serenità: grazie mister»  

Inutile tentare di indorare la pillola: gli applausi a Tommaso Giulini sono stati molto meno convinti di quelli riservati a quasi tutti i protagonisti della promozione in A. Non è soltanto la curva, la tifoseria continua a mostrarsi tiepida nel confronti di un dirigente che domenica ha stabilito un record non da poco: centrare la promozione dalla B alla A dopo un solo anno, per due volte consecutive. Posto che nessuno gli chiede di tentare di migliorarlo, non si può negare che gli spetti più di qualche merito in queste due operazioni, pur condotte con qualche intoppo. Lapadula e Ranieri non sono venuti da soli, per capirci.

Dalla società rossoblù fanno capire che Giulini nei prossimi giorni parlerà e racconterà la “sua” stagione. Ieri ha fatto da cerimoniere, molto defilato, limitandosi a consegnare le medaglie e abbracciare i giocatori e lo staff. Con un’eccezione: ha preso il microfono perché una cosa andava detta: «Dopo la retrocessione ci siamo messi al lavoro per cercare di creare un terreno fertile», ha detto. «A tutti questi ragazzi e a tutti voi mancava qui il giusto leader, colui che ci potesse trascinare verso l’impresa. Che con grande serenità e una professionalità incredibile ci ha portato dove siamo adesso: grazie mister!». ( c.a.m. )

