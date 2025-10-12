incredibile budoni, nocerina ribaltata 

Budoni 3

Nocerina 2

Budoni (4-3-3) : Tirelli, Taiappa (18’ st Sirotic), Nunez, Furijan (18’ st Da Silva), Farris, Madero, Pinna (43’ st Tokic), O. Gomez, Ljubanovic (29’st Belloni), Ladu, Santoro. In panchina Budano, Garcia, Mihali, Yanovskyy, Schirru. Allenatore Cerbone.

Nocerina (4-3-3) : Wodzicki, Morrone (24’ st Konate), Troest, Vacca (30’ st Tazza), Giannone (24’ st Kernezo), Diop, Bezzon, Morales, Russo (34’ st Lupi), Maggiore (34’ st De Crescenzo), Opoola. In panchina Sorrentino, Aliperta, Rosso, Guifo. Allenatore Fabiano.

Arbitro : Prencipe di Tivoli.

Reti : pt 15’ Diop; st 15’ Opoola, 20’ Madero, 36’ Pinna, 41’ Santoro (r).

Note : ammoniti Morales, Russo, Lupi, Pinna. Angoli 4-0. Recupero 1’pt-5’st.



Budoni. Incredibile Budoni: fa sotto di due reti con la Nocerina ma nella ripresa ribalta il risultato e porta a casa tre punti importantissimi.

Da subito i galluresi cercano di imporre il proprio gioco, ma sono gli ospiti a passare in vantaggio al 15’ con Diop che sfrutta al meglio di testa su cross dalla fascia. I sardi continuano a premere ma senza successo fino all’intervallo.

Nella ripresa la Nocerina raddoppia al 15’ con Opoola di testa nuovamente su cross dalla destra. Il Budoni non si arrende e inizia a macinare gioco e creare occasioni. Al 20’ Madero di testa su cross di Santoro da calcio di punizione riduce lo svantaggio. Il risultato torna in equilibrio al 36’, quando Pinna ruba palla alla difesa avversaria e insacca con un bel gesto tecnico. Al 41’ i tifosi di casa esplodono: l’arbitro assegna un rigore per fallo di Lupi su Santoro, che dal dischetto segna il gol del sorpasso e del successo.

«Abbiamo giocato bene fin dall’inizio, sapevo che avremmo vinto», il commento del presidente Filippo Fois a fine gara, «i ragazzi hanno fatto la partita, purtroppo abbiamo preso due reti in contropiede ma abbiamo attaccato molto di più. Nella ripresa abbiamo sfruttato la nostra forza e abbiamo concretizzato il bel gioco mostrato fin dall’inizio. È stata una grande partita e una vittoria collettiva, del gruppo».