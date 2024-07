Incornato da un toro: è gravissimo  

È arrivato in codice rosso dopo aver perso tantissimo sangue ed è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Francesco di Nuoro, Giuseppe Catgiu, allevatore 41 enne di Orgosolo che ieri sera è stato incornato da un toro nelle campagne di Montes. L’incidente attrono alle 20.30 quando Catgiu era in compagnia dei figli. Ancora tutta da chiarire la dinamica e il motivo dell’aggressione da parte del bovino. Le cose certe sono quelle che l’uomo è stato caricato e colpito ad una gamba, con il corno che ha reciso la femorale, provocando una copiosa perdita di sangue. Immediato l’allarme e sul posto è stato inviato l’elisoccorso che ha avuto però dei problemi tecnici dovuti ad un’avaria. L’eliambulanza alla fine è riuscita a portare sino all’ospedale nuorese il ferito, ma poi si è dovuta fermare e l’equipaggio di soccorso è ritornato a Olbia in auto.

