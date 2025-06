Incornato da un bue, grave un allevatore 

Un movimento brusco e imprevisto, poi il bue è scattato colpendo alla testa un allevatore. Sono stati momenti di grande apprensione ieri mattina nelle campagne di Santu Lussurgiu per l’incidente in cui è rimasto coinvolto Salvatore Deriu. Il 60enne è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale di Sassari in condizioni critiche. E intanto sull’episodio sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di Santu Lussurgiu.

L’incidente

Salvatore Deriu ieri, così come fa tutti giorni, era arrivato di buon mattino nell’azienda fra Bonarcado e Santu Lussurgiu per accudire il bestiame e sbrigare tutte le altre mansioni. Intorno a mezzogiorno l’incidente sul lavoro che ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto e cosa abbia determinato la reazione dell’animale, di certo improvvisamente il bue ha “caricato” l’allevatore colpendolo alla testa con violenza. Salvatore Deriu si è accasciato a terra, ferito da quella furia inaspettata.

I soccorsi

Poco dopo è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e i soccorritori si sono subito resi conto della gravità della situazione, tanto che è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il 60enne è stato quindi trasferito d’urgenza con un elicottero dell’Areus all’ospedale Santissima Annunziata; ha riportato un trauma cranico importante ed è monitorato dai medici.

Nell’azienda sono intervenuti anche i carabinieri di Santu Lussurgiu che hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente sul lavoro. L’episodio ha creato una certa apprensione nella comunità, Salvatore Deriu è molto conosciuto in paese, già noto anche alle forze dell’ordine, ha avuto un passato un po’ burrascoso con vari guai giudiziari. Adesso questa nuova disavventura, proprio mentre cercava di riprendere in mano la sua vita.

