Incontro Zedda-Giulini sul nuovo Sant’Elia: «Esiste unità d’intenti» 

Primo faccia a faccia ufficiale sul progetto del nuovo stadio che dovrà sorgere al posto del Sant’Elia.

Ieri mattina il sindaco Massimo Zedda, l’assessore allo Sport Giuseppe Macciotta e quello all’urbanistica Matteo Lecis Cocco Ortu hanno incontrato i vertici rossoblù, col presidente Tommaso Giulini assieme all’amministratore delegato Carlo Catte e al direttore generale Stefano Melis. Un’occasione per confrontarsi - per la prima volta dall’insediamento della nuova Giunta comunale - sull’impianto di Sant’Elia, dopo che i lavori sono comunque proseguiti in questi mesi fra i tecnici delle due parti.

Il vertice

Nell’incontro è stata ribadita l’unità di intenti, con la volontà di lavorare assieme e accelerare l’iter per quanto possibile. C’è un appuntamento nel quale si potranno affrontare in maniera concreta diverse questioni: il 2 ottobre, data in cui è stata convocata la conferenza di servizi decisoria per valutare il Paur (ossia ciò che prima era la valutazione di impianto ambientale). Non è ancora possibile dare tempistiche, ma l’obiettivo è che nel 2025 si possa partire coi lavori e demolire il Sant’Elia, abbandonato dal 2017.

L’incontro era programmato da tempo. E si è svolto all’indomani dell’interrogazione da parte del consigliere Giuseppe Farris all’assessore Macciotta. «Si tratta di una pratica complessa, che presenta sia profili di prospettiva sportiva sia imprescindibili profili urbanistici», le parole dell’assessore. «Non presenta nessuna fase di stallo: abbiamo ereditato lo stato dell’arte coi finanziamenti concessi, la fruibilità e la fattibilità di questi finanziamenti per sostenere il progetto stadio ed eventuali prospettive che vadano oltre la mera costruzione dell’impianto».

Obiettivo Europei

Il progetto del nuovo stadio è fondamentale anche in vista degli Europei del 2032, che l’Italia organizzerà con la Turchia e dove Cagliari è fra le città candidate a ospitare le gare, dopo che la settimana scorsa il presidente del Coni Giovanni Malagò aveva espresso dei dubbi in merito. «La sua preoccupazione riguardava la possibilità di realizzare lo stadio nei tempi previsti, ha voluto fare una boutade per ravvivare la sua presenza a Cagliari ma non c’era nessun elemento concreto. Noi lo forniremo: i princìpi cardine che ispireranno il nostro atteggiamento saranno quelli del rigore più assoluto a livello finanziario, perché bisogna tenere conto del contesto generale». All’incontro di ieri hanno partecipato anche gli esponenti del Rup a livello comunale, gli ingegneri Daniele Olla e Stefano Farci che già portavano avanti il progetto da prima dell’insediamento della Giunta Zedda.

