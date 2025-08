Incontro Trump-Zelensky-Putin entro la prossima settimana 

Mosca. Un incontro «molto utile e costruttivo» per il Cremlino. Un colloquio «molto produttivo» che ha permesso di fare «grandi progressi» secondo Donald Trump. Il faccia a faccia - il quinto - tra l’inviato Usa Steve Witkoff e Vladimir Putin a Mosca è salutato da entrambe le parti come un successo. Ma il presidente americano ha calato ugualmente la scure sull’India, punendola con dazi fino al 50% per le importazioni di petrolio russo che possono essere letti come la prima mossa di quelle sanzioni secondarie che il tycoon, deluso dai mancati passi avanti per mettere fine alla guerra in Ucraina, brandisce da settimane. E sul fronte delle misure contro la Russia potrebbero arrivare novità a stretto giro: l’incontro a Mosca «è andato bene ma le sanzioni secondarie sono ancora sul tavolo e saranno implementate da venerdì», quando scadrà l’ultimatum di Washington per la tregua, riporta Axios citando un alto funzionario statunitense. Secondo il Financial Times, che cita due fonti a conoscenza della situazione, Washington sta valutando ulteriori sanzioni alla “flotta ombra” di petroliere russe usate per trasportare il greggio in tutto il mondo nel tentativo di eludere le restrizioni occidentali.

Trump, scegliendo come mezzo di comunicazione il suo social Truth, ha aggiunto di avere in seguito aggiornato «alcuni alleati europei» sull’esito dell’incontro moscovita. Il presidente Usa ha poi sentito anche Volodymir Zelensky: una telefonata a cui hanno partecipato anche altri europei, ha riferito il presidente ucraino, in particolare i leader di Gran Bretagna, Germania, Finlandia e il capo della Nato, Mark Rutte. Secondo le indiscrezioni emerse dopo la telefonata, Trump intende incontrare di persona Vladimir Putin entro la prossima settimana e prevede di organizzare subito dopo un incontro tra lui, il leader del Cremlino e Volodymyr Zelensky, ha rivelato il New York Times.

RIPRODUZIONE RISERVATA