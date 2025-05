Incontro tra Comune e l’Anas sui lavori fermi sulla Statale 

Un tavolo tecnico con l’Anas e la ditta che sta eseguendo il lavori sulla bretella della Strada statale 195 per riaprire immediatamente il cantiere: questa mattina l’amministrazione comunale incontrerà committente ed esecutore dell’opera strategica per la viabilità di Capoterra.

Da mesi non si vede un operaio al lavoro e i motori dei mezzi sono spenti, per arrivare al completamento del progetto – che doveva essere consegnato nel dicembre scorso – oggi il sindaco, Beniamino Garau, farà sentire la voce del Comune e dei cittadini, alla prese con una viabilità alternative densa di insidie.

«Non possiamo più aspettare – dice Garau -, i lavori sono fermi da troppo tempo, le promesse non sono state rispettate, la prima data per l’ultimazione dell’opera, fissata per la fine del 2024, è stata disattesa, e temiamo anche quella posticipata di dodici mesi andrà incontro alla stessa sorte: chiediamo ad Anas e committente un impegno preciso».

Martedì prossimo, inoltre, il Comune aprirà un altro tavolo con l’Anas per il declassamento a locale della Strada statale 195 che attraversa il territorio di Capoterra. «Sarà un appuntamento importante, con la gestione comunale di quel tratto – dice Garau -, potremo finalmente portare avanti il progetto della realizzazione della rotatoria di Picciau, un’opera che la burocrazia ha bloccato per troppi anni, che ci permetterà finalmente di liberare i residenti di quella zona e rendere la viabilità più sicura». (i. m.)

