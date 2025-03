Incontro sull’educazione digitale 

Si parlerà di educazione digitale martedì prossimo a Isili. L’incontro, che apre un ciclo di attività promosse dal Centro per la famiglia del Plus Sarcidano Barbagia di Seulo, si svolgerà nel centro sociale “Monsignor Sanna” dalle 18 e avrà come relatore Luca Pagliari, giornalista, scrittore, storyteller, documentarista che oltre trent’anni si occupa di tematiche giovanili, sport e ambiente. Attraverso storie reali e videotestimonianze, Pagliari analizzerà il ruolo degli adulti nell’educazione digitale e affronterà temi come ansia, isolamento, rischi e opportunità del web, offrendo strumenti per un uso consapevole della tecnologia.

La partecipazione è gratuita e rivolta a tutti i cittadini. Per ulteriori informazioni contattare le sedi del Centro per la famiglia di Isili, Orroli o Sadali. (s. g.)

