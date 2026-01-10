VaiOnline
Olzai.
11 gennaio 2026 alle 00:11

Incontro sull’attualità di Raffaela Dore 

Raffaela Dore, una delle donne anticipatrici della pedagogia del Novecento, torna al centro della scena culturale sarda. A Olzai, nel teatro Mesina, la sua figura è stata omaggiata ieri durante l’incontro “Olzai ricorda Raffaela Dore”, tappa del progetto “Trama di libri e di note” dell’associazione Diapason di Nuoro. Al centro il suo testo più significativo: “Gli dei del bambino”. Nata a Orune il 24 gennaio 1905, si trasferì a Roma nel 1917. Si dedicò presto agli studi pedagogici, tanto da divenirne una delle madri, a lungo dimenticate. Collaborò con Luigi Volpicelli, scrisse per la rivista “I problemi della pedagogia”. Persino il famoso antropologo Claude Lévi-Strauss avrebbe voluto conoscerla, ma quando decise di incontrarla, Dore era morta da qualche mese. Morì nel 1972 a Olzai, paese di origine della sua famiglia. A parlare di lei la sindaca Maria Maddalena Agus, il presidente del Conservatorio Canepa Ivano Iai, Maria Bonaria Monne, Elisabetta Piras, Bachisio Porru.

«È la prima volta che questo testo e la sua autrice vengono davvero riconosciuti - ha detto Porru -. Volpicelli lo considerava uno dei più importanti libri di pedagogia. Oggi restituiamo a Dore solo una parte di ciò che le spettava in vita».

