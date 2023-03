Incontro sulla sanità di genere 

Occhii puntati sulla sanità di genere in occasione dell’8 marzo. I sindacati Cgil, Cisl e Uil promuovono nella biblioteca Satta (ore 17) il convegno “La rete di supporto sociosanitario femminile nel territorio nuorese”. «Valutiamo opportuno dedicare attenzione al mondo femminile organizzando un incontro-dibattito che offra utili spunti per ampliare la conoscenza sulla medicina di genere e sui servizi sociosanitari esistenti, specie quelli rivolti alle donne in tutte le fasi della vita», spiegano Maria Luisa Ariu, segretaria generale della Cisl, Domenica Muravera, segretaria generale della Cgil, e Massimina Puddu, responsabile del coordinamento Sanità Uil Area omogenea centro Sardegna. «Numerosi studi dimostrano che uomini e donne sono diversi dal punto di vista della sensibilità alle malattie e del mantenimento della salute. Le donne vivono più a lungo degli uomini, ma si ammalano di più, consumano più farmaci e sono più esposte alle reazioni indesiderate causate dai medicinali. Sono anche svantaggiate rispetto agli uomini perché più facilmente soggette a disoccupazione, difficoltà economiche e violenze fisiche e psicologiche. Solo una reale comprensione delle differenze consentirà di diagnosticare le malattie in modo rapido e corretto».

RIPRODUZIONE RISERVATA