Incontro sul Jtf in Municipio con le imprese 

Un’apertura straordinaria di uno sportello pubblico per la valutazione e prefattibilità dei progetti da presentare au bandi del Just Transition Fund. Lo sportello è rivolto a imprese, aziende e professionisti del territorio e l’apertura prevista per questa mattina segue all’incontro che si è svolto nei giorni scorsi, sempre a Tratalias, con i potenziali imprenditori interessati. «Abbiamo stipulato una partenership, con un team di professionisti di Ambiente e Impresa. – dice Emanuele Pes, sindaco di Tratalias – così, oggi, 10 delle 14 imprese del paese avranno a disposizione questo team di professionisti presso il palazzo comunale». Saranno incontri con durata dai 30 ai 60 minuti, potranno ricevere tutte le informazioni sui bandi aperti o in programmazione, verranno illustrate le modalità di partecipazione, oltre a fornire informazioni su e a quali bandi poter partecipare in base alle proprie esigenze.

