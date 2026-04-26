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Lanusei.
27 aprile 2026 alle 00:20

Incontro sul calcio con detenuti, atleti insegnanti ed educatori 

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Il calcio come strumento di inclusione e occasione per fare comunità, anche in carcere. È questo il cuore dell’iniziativa svolta nella casa circondariale “San Daniele” di Lanusei, nata da un’idea della docente di Italiano L2 Loredana Rosa del Cpia 3 di Nuoro.

Il progetto ha coinvolto scuola, amministrazione penitenziaria e Lanusei calcio. A guidare l’incontro il giornalista sportivo Francesco Manca, che ha ripercorso la storia del calcio in Sardegna, soffermandosi sul Cagliari dello scudetto 1970 e sulla figura di Gigi Riva, simbolo di quella stagione. Presenti anche cinque calciatori del Lanusei e studenti del Cpia: Alfredo Francisco Martins, Eduardo “Duda” Haas Gehlen, Gabriel Kazu Rossato Yanagu, Fabricio Lusa e Alan Dyguda che hanno condiviso con i detenuti le loro esperienze personali e il percorso che li ha portati in Sardegna.

All’incontro hanno partecipato la direttrice Maria Anna Madeddu e il personale dell’istituto, insieme a educatori, psicologi e al referente del Cpia Mario Lombardo. «Un prezioso momento di comunità e condivisione sociale di cui c’è estremamente bisogno», ha sottolineato la direttrice.

«Siamo tutte e tutti diversi, ma è proprio accogliendo le diversità che possiamo costruire armonia e immaginare un futuro di pace», ha detto la professoressa Rosa, evidenziando il valore educativo dello sport come linguaggio universale.

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