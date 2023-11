Incontro sugli animali 

Come registrare una colonia felina, come funzionano le sterilizzazioni e quali sono le norme sulle colonie e in generale sul ritrovamento di un animale sul territorio. Se ne parlerà in un incontro pubblico martedì 14 novembre dalle 15.30 alle 18.30 nella sede del Nogra, in via Cesare Cabras 7. L'evento è organizzato da Leidaa Cagliari con l'Ufficio Benessere animale del Comune. Sarà presente la presidente dell'associazione, Anna Rita Salaris e dell'assessora Paola Piroddi. (ste. lap.)

