Incontro su transizione e salute  

“Transizione e salute” è il titolo dell’incontro organizzato dal Comitato Nuraxino per venerdì13 alle 17,30 nel Polivalente di Nuraxi Figus. Sarà presente Claudia Zuncheddu, di Isde Sardegna Medici per l’Ambiente, che risponderà alle domande dei cittadini su transizione e salute. Il Comitato Nuraxino è da sempre in prima linea contro i progetti di rinnovabili che coinvolgono l’area e, in particolare, contro la sottostazione Terna che dovrebbe sorgere a Nuraxi Figus e su cui dovrebbero convergere i cavidotti dei nuovi impianti di rinnovabili. Uno dei progetti è quello della Flynis che vorrebbe installare un agrivoltaico da 56 megawatt. «Anche questo progetto prevede il collegamento del cavidotto – si legge nel volantino – alla sottostazione Terna da costruire a Nuraxi Figus. Ci sono rischi per la salute? Serve maggiore informazione». (a. pa.)

