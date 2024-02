Incontro su Platone e la cosmologia 

Nell’ambito del progetto Cagliari che legge, venerdì dalle 17,30 alla Mem (1° piano) Mauro Peppino Zedda, autore del libro “Decodificando Platone”, saggio sulla cosmologia di Platone, presenterà l’opera in dialogo con lo scrittore-ingegnere Paolo Littarru.

L’incontro è organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune con il Sistema Bibliotecario comunale e in collaborazione con la casa editrice Agorà Nuragica.

Storia dell’astronomia

«Nei manuali di storia dell’astronomia e di filosofia antica contemporanei viene veicolata l’idea che la Terra fosse ferma al centro dell’Universo immaginato da Platone, una tesi che mi si rivelò completamente erronea», scrive Mauro Peppino Zedda. «In “Decodificando Platone” si cerca di dimostrare che il fondatore dell’Accademia di Atene immaginava che la Terra fosse collocata al centro dell’Universo in rotazione giornaliera su sé stessa attorno al proprio asse e non ferma come finora supposto e che i riferimenti di Platone allo sfasamento del “Tempo Siderale” rispetto al “Tempo Stagionale” sono riferibili», prosegue l’autore, «a fenomeni astronomici correlati con la processione degli equinozi».

L’anno perfetto

La conclusione è che «per Platone il riallineamento tra il tempo stagionale e quello siderale si compiva nell’“Anno Perfetto”, segnato dal “Numero Perfetto”di 36.000 anni, in cui i periodi di 3.000 e 9.000 anni rappresentavano parti fondamentali di quel ciclo cosmico».

