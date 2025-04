Incontro (senza il Pd) tra consiglieri di opposizione e cittadini 

Viabilità, decoro urbano, urbanistica, sanità e politiche sociali. Sono i temi principali trattati venerdì sera all'incontro pubblico tra cittadini e alcuni consiglieri di opposizione. L'iniziativa, “Cosa succede in Comune”, è stata organizzata da Massimiliano Cao, Franca Cicotto, Valentina Picciau, Efisio Sanna e Andrea Zucca e si è svolta nella sala multimediale di piazza Maria Vergine.

«Una sala gremita di persone desiderose di confrontarsi direttamente coi propri rappresentanti», dicono i consiglieri, «finalmente la politica torna tra la gente. Sono eventi privi di bandiere partitiche ma ricchi di politica senza filtri. I cittadini hanno manifestato la necessità di comprendere le dinamiche amministrative riguardanti settori cruciali come viabilità, decoro urbano, urbanistica, sanità e politiche sociali». Ci saranno una serie di incontri pubblici periodici. Ogni assemblea sarà dedicata all'approfondimento di specifici temi che i cittadini stessi porteranno all'attenzione. È stata creata anche una pagina Facebook (“Cosa succede in Comune”). Il prossimo incontro è previsto per maggio e si parlerà di strade, viabilità e decoro urbano. In molti hanno notato l'assenza del Pd, che, per bocca della segretaria cittadina, Emilia Coratti, dice: «Stavolta abbiamo ritenuto di non partecipare, ma continuiamo a lavorare nell'interesse della città, secondo le linee programmatiche con cui ci siamo presentati agli elettori. Siamo aperti ad ascoltare proposte e pronti a collaborare col resto dell'opposizione, sempre nel rispetto dei valori e degli obiettivi che guidano il nostro impegno».

