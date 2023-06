È uscito dalla sua tana ed è andato incontro ai sub. Per gli appassionati del Club Sinnai è stato un momento particolare. Il polpo ha accarezzato i sub con i suoi tentacoli, poi si è allontanato dopo aver sprigionato il suo "inchiostro" ed è sparito nella sua tana fra le rocce. «Un incontro -ha detto il presidente del Club sub Sinnai, Paride Cardia – immortalato dal nostro fotografo Stefano Perra, a circa 27 metri di profondità nelle acque di Genn'e Mari». (r. s.)

