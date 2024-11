Incontro prefetto-questore: «Al servizio dei cittadini» 

Visita, ieri mattina, del prefetto Giuseppe Castaldo negli uffici della questura di via Amat. Accolto dal questore Rosanna Lavezzaro ha visitato i vari uffici, incontrando dirigenti e funzionari.

Il prefetto ha ribadito l’importanza dell’impegno della Polizia sul fronte della sicurezza per i cittadini e per assicurare l’ordinato e regolare svolgimento di eventi e manifestazioni pubbliche, così frequenti in città. Decisiva anche l’attività nella gestione dei fenomeni migratori, a tutela dei diritti delle persone e delle comunità. Evidenziato anche l’impegno nel contrasto alla violenza sulle donne e dei fenomeni del bullismo, oltre ai servizi svolti a migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini.

