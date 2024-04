Incontro in sala consiliare tra gli anziani e i carabinieri  

A Nuxis, continuano gli incontri della locale stazione dei carabinieri, in collaborazione con il Comune, per le giornate dedicate alla prevenzione. Dopo l'incontro con gli alunni delle scuole, mercoledì scorso nell'aula consiliare del Comune, il comandante della stazione, il maresciallo Vincenzo Ciambriello ha incontrato gli anziani per la prevenzione alle truffe. Oltre al sindaco Romeo Ghilleri, erano presenti il vice-sindaco Dario Melis e il consigliere comunale e capogruppo Simone Secci. «Ringrazio i carabinieri di Nuxis e il maresciallo per la disponibilità - ha detto il sindaco - nei prossimi mesi organizzeremo altri incontri, perché è importante il dialogo tra l'amministrazione, i carabinieri e i cittadini». (m. t.)

