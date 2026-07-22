Incontro-confronto a Lisbona sulla rigenerazione urbana 

Un confronto tra i Comuni di Carbonia e Lisbona sul tema della pianificazione urbana, della rigenerazione delle città e della valorizzazione del paesaggio come elemento strategico per lo sviluppo sostenibile, la qualità della vita e la resilienza climatica. Un percorso di confronto istituzionale che ieri ha visto l’assessore ai Lavori pubblici della città mineraria, Manolo Mureddu, in qualità di delegato del sindaco Pietro Morittu, incontrare l’assessore ai Lavori Pubblici e alla Pianificazione Urbana del Comune di Lisbona, Vasco Moreira Rato. Presenti anche la dirigenza tecnica e i referenti del Master internazionale di secondo livello in Architettura del paesaggio promosso e finanziato dal Comune di Carbonia in collaborazione con l'Università degli Studi di Cagliari.

Lisbona rappresenta oggi uno dei modelli europei più significativi in materia di trasformazione urbana, grazie a un lungo percorso di pianificazione e riqualificazione che presenta importanti punti di contatto con quello intrapreso dal Comune di Carbonia anche grazie al contributo di alcuni tra i più autorevoli architetti del paesaggio portoghesi, già protagonisti del processo di trasformazione di Lisbona e oggi coinvolti anche nell'attività didattica del Master internazionale. Nel corso dell'incontro Mureddu ha sottolineato il valore strategico della collaborazione tra le due città: «Non stiamo semplicemente celebrando la conclusione di un eccellente percorso di studi accademici, ma stiamo inaugurando un ponte ideale tra Carbonia e Lisbona».

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