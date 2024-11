Incontro con la Figc per continuare a sognare gli Europei 

Ufficialmente sarà una riunione tecnica. Una di quelle di “routine” per conoscere dettagli che a più possono apparire poco rilevanti. Ufficiosamente invece sarà un incontro (importantissimo) dove Cagliari si giocherà un pezzetto Euro 2032. Se qualcuno avesse ancora dubbi sull’importanza del nuovo stadio, l’appuntamento fissato a Torino dalla Figc il 2 dicembre prossimo dice tutto. Ci saranno i rappresentanti della federazione, ci saranno quelli del Comune: sul tavolo lo stato di attuazione del progetto del nuovo stadio.

Come noto, Cagliari è una delle città in lizza per ospitare alcune partire degli Europei di calcio del 2032 (che si svolgeranno in Italia e Turchia). Secondo fonti ben informate, le chance del capoluogo sarebbero abbastanza alte: perché tolte città come Roma, Milano e Torino, che sicuramente ospiteranno partite del campionato europeo, Cagliari si gioca la partita europea con il progetto del nuovo stadio. Nessun altra città concorrente (Bari, Napoli, Bologna, Verona, Genova, Firenze, Palermo) può contare tra 8 anni su impianto nuovo e moderno. E questo pone Cagliari in cima alle preferenze. La decisione sarà presa nel 2026. C’è tempo quindi. Naturalmente resta solo un ultimo (e decisivo) step: costruire lo stadio. ( ma. mad. )

