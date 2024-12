Incontro con i migranti ospiti nel Marghine 

Le famiglie di migranti e rifugiati protagonisti a Macomer dell’incontro che la cooperativa sociale “Il sicomoro” ha organizzato in collaborazione con l’Unione dei Comuni del Marghine. Rientra nel progetto “Sistema accoglienza integrazione”. «L’obiettivo - ha detto il presidente dell’Unione dei Comuni, Francesco Scanu - è far capire che per il territorio la presenza dei migranti è fonte di arricchimento». A Macomer e Birori sono ospitati 26 rifugiati (di cui 10 bambini) di Costa d’Avorio, Tunisia, Camerun, Nigeria e Cuba. «Progettare e gestire percorsi di accoglienza delle persone migranti significa ascoltare, comprendere e accompagnare il singolo individuo e nucleo nel lungo e delicato percorso di inclusione nella comunità - spiega Stefania Russo, responsabile della coop “Il sicomoro” -. Il progetto Sai propone azioni di sensibilizzazione all’accoglienza. L’auspicio è che anche gli altri Comuni del Marghine seguano l’esempio». La giornata è stata arricchita dal teatro Alkestis con il reading “Il mondo in comune”. Presentato anche il calendario, 12 scatti con le famiglie accolte nel Marghine. (f. o.)

