Incontro con gli autori, nuovo appuntamento 

Prosegue “ViaConvento – Autunno 2026”, la rassegna culturale nell’ex Convento in via Brigata Sassari che propone incontri con gli autori. Giovedì alle 18 la presentazione di “Se Dio vuole e i Carabinieri lo permettono”, il nuovo romanzo del collettivo di scrittura Elias Mandreu, formato da Andrea e Mauro Pusceddu e Eugenio Annicchiarico. A dialogare con gli autori sarà Antonello Picci. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’associazione Baa Bà e promuove la cultura della sostenibilità, attraverso inviti in formato digitale e la riduzione della plastica monouso.

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